A San Pietro torna l'Albero di natale a uncinetto: con tante novità

SAN PIETRO VERNOTICO - Giunge alla terza edizione l'addobbo di piazza del Popoo a San Pietro Vernotico con l'albero di Natale realizzato con le piastrelle di lana fatte con l'uncinetto. Quest'anno con una novità: l'albero, alto oltre 8 metri, sarà di colore bianco. Le "granny square" sono state realizzate a mano da decine di parrocchiane, ma anche da volontari di ogni parte d'Italia. E questa è l'altra novità: la solidarietà è giunta finanche dalla isole. Dopo un post fatto sulla pagina Facebook della parrocchia che chiedeva l'aiuto di quanti si destreggiano con l'uncinetto, le organizzatrici hanno ricevuto messaggi di adesione da diverse regioni e successivamente pacchi con piastrette di lana. In totale sono circa 4mila quelle che quest'anno compongono l'albero che addobberà piazza del Popolo. Sarà inoltre allestito un presepe le cui statue avranno abiti realizzati a mano con tessuti di riciclo e l'albnero sarà contornato da pacchi regalo rivestiti con le piastrelle di lana. L'inaugurazione è prevista per domenica 4 dicembre alle ore 19 con lo spettacolo musicale a cura della "stella treet band" e Babbo Natale in Vespa.