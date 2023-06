“Allénati contro la violenza”: al via campagna di sensibilizzazione

BRINDISI - “Allénati contro la violenza” è la nuova campagna contro la violenza sulle donne promossa dagli assessorati al Welfare e allo Sport per tutti della Regione Puglia. La campagna, in collaborazione con i centri antiviolenza pugliesi, si propone di sensibilizzare le tante persone che praticano lo sport a livello agonistico e dilettantistico e di far conoscere i servizi e le attività che i centri antiviolenza realizzano nel proprio territorio.

Venerdì 9 giugno alle ore 18.30, nell'ambito del programma del villaggio della regata, la giornalista Francesca Mandese condurrà l’intervista di presentazione dei centri antiviolenza del brindisino, Io Donna, Crisalide, Ricomincio da me, La Luna. Sarà un’occasione di dialogo e di contatto con la cittadinanza per farsi conoscere ed essere più ampiamente raggiungibili nel caso in cui si abbia bisogno di informazione, sostegno, consulenze, orientamento ai servizi in relazione alle problematiche e ai vissuti di violenza maschile e di genere.

I centri antiviolenza del brindisino saranno presenti nello stand riservato alla campagna “Allénati contro la violenza” e distribuiranno le card informative e i gadget sul tema della campagna