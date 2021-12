Fasano: annullati gli spettacoli pubblici per i bambini

FASANO - Per motivi precauzionali, i due appuntamenti per bambini «La bottega dei giocattoli» e «Il fantasma di Canterville», in programma a Fasano rispettivamente giovedì 30 dicembre e giovedì 6 gennaio al Teatro Sociale, organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese, sono rimandati a data da destinarsi.

«Data l'attuale situazione emergenziale - ha spiegato l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli - , siamo costretti a procedere con un rinvio anche di questi due appuntamenti per i bambini. Questi lavori teatrali erano stati scelti tra tante proposte e sarebbero stati gratuiti per tutti. Sarà nostra cura recuperarli in un momento più opportuno. Ringrazio l'Ufficio Cultura per il supporto e soprattutto il Teatro Pubblico Pugliese per la consueta e squisita collaborazione».