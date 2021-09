Fasano: final concert con Roy Paci annullato per maltempo

FASANO - Il final concert gratuito con Roy Paci, Erica Mou, The Niro, Pierpaolo Martino, Massimiliano Morabito, Francesco Cataldo, Giorgio Consoli, Davide Berardi e tutti i partecipanti al laboratorio di scrittura musicale «Sound Writing Workshop» in programma per questa sera alle 21:00 nel Parco Rupestre di Lama d’Antico, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, è annullato a causa delle forti precipitazioni che hanno reso impraticabile la location naturale del parco.