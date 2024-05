AppiAnticA: spettacolo per la festa della mamma dai talent show “Io canto Generation” e “The Voice Kids”

MESAGNE – Un evento straordinario per rendere indimenticabile la festa della mamma, si svolgerà domenica 12 maggio a partire dalle ore 17:30 presso il Centro commerciale “AppiAnticA”.

I piccoli grandi talenti Sofia Leto, Elia Pedrini, Nicole Corrente e Rocco Pepe, finalisti nella trasmissione televisiva “Io canto Generation”, insieme a Simone Grande, vincitore del talent show “The Voice Kids” con una toccante versione del brano “Adagio”, si esibiranno nello spettacolo "Star Voice Kids".

Inoltre, in alcuni orari della stessa giornata, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a un'eccezionale operazione promozionale: acquistando una gift card del Centro Commerciale "AppiAnticA" del valore di 30 euro, potranno ricevere in omaggio un credito aggiuntivo di 10 euro e un’occasione unica per fare shopping, regalando magari proprio alle mamme un’esperienza da ricordare.

Un evento gratuito per celebrare l’amore nella sua espressione più pura, per aggiungere tenerezza a una data speciale.