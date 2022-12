Si rinnova l'appuntamento con la tradizione: a San Pietro torna il Presepe vivente

SAN PIETRO VERNOTICO – La parrocchia di San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico nuovamente protagonista negli eventi natalizi per il territorio. Dopo l’albero di Natale a uncinetto installato nella piazza centrale del paese, organizza un altro evento per la comunità. Torna l’appuntamento con il Presepe Vivente nel terreno alberato della Grotta della Madonna di Lourdes sita in via Lecce di proprietà della parrocchia stessa. Sarà inaugurato domenica 18 dicembre alle 19 alla presenza delle autorità civili, l’evento è patrocinato dal comune di San Pietro Vernotico. I prossimi appuntamenti sono il 26 dicembre dalle 18 alle 20, domenica 1 gennaio dove sarà possibile assistere alla festa d'inizio anno nella piazzetta centrale senza figuranti, ore 18. Si concluderà venerdì 6 gennaio alle 16 con il corteo dei Magi a partire dalla parrocchia SS. Angeli Custodi.

Un appuntamento che si rinnova regolarmente da una decina di anni grazie all’impegno dei volontari del comitato feste parrocchiali e di molti cittadini che ogni anno si occupano della manutenzione delle capanne che ospitano gli antichi mestieri e le tradizioni locali.

“L'invito di Papa Francesco: "Fermiamoci a guardare il presepe: entriamo nel vero Natale con i pastori, portando a Gesù Bambino quello che siamo" risuona, ogni anno, allo stesso modo. E proprio per questo motivo le tradizioni possono diventare punto d'incontro tra Dio e l'uomo. Infatti il periodo del Natale attraverso il presepe, permette ai tanti cristiani nel mondo di entrare ancora di più a contatto con il Mistero”. Si legge nella nota della parrocchia.

Un momento di comunità e aggregazione che rende le festività natalizie più suggestive. L’evento è stato inserito nel programma degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale insieme ad altre parrocchie e associazioni del territorio, tra cui A.Art.Com., un nutrito gruppo di commercianti che ogni anno si occupa anche degli addobbi natalizi in via Brindisi e di organizzare iniziative di divertimento per bambini e famiglie.

Gli altri eventi in programma domenica 18 dicembre

Gli altri appuntamenti per domenica 18 dicembre sono: dalle 16,30 in via Brindisi andrà in scena il “Christmas Party” con caccia al tesoro, tanta musica con la Street Band, Babbo Natale Santupitraru, mercatini natalizi e degustazione di prodotti tipici locali presso le attività commerciali del paese che hanno aderito all'iniziativa: “Gustando il Natale”. Il tutto allietato dalla dolce musica natalizia in filodiffusione .

L’Asd Dialetto sampietrano organizza, dalle 17, giochi per strada, mentre l’oratorio Santissimi Angeli Custodi, nella piazzetta antistante l’momonima chiesa sita in via Brindisi propone attività per bambini, bancarelle con dolci natalizi, gonfiabili, spettacolo di fontane luminose.