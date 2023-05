Arte, musica e tradizioni per promuovere l'Accoglienza e l'Inclusione

TUTURANO - Arte, musica e tradizioni in scena nell'ambito dell'evento che si svolgerà il 12 maggio prossimo dalle 9 alle 12 presso il centro Sai di Tuturano in via Leonardo Leo, 15. Un momento di incontro e intreccio di storie dei bambini e degli adulti dei residenti del centro di accoglienza per rifugiati Sai (Sistema di accoglienza ed integrazione) di Tuturano con i cittadini del territorio. Ci saranno laboratori creativi, giochi e arte urbana e i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli ospiti del centro Sai di Tuturano, ma soprattutto a regalare momenti di conoscenza e riflessione su tematiche importanti, quali l’accoglienza, l’inclusione e la valorizzazione di ogni storia. L’equipe del centro Sai di Tuturano vi aspetta per condividere con le famiglie ospiti del centro una giornata all’insegna di arte e divertimento.