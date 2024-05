Aspettando il Pride: serie di incontri a Brindisi sui diritti civili

BRINDISI - L’associazione culturale Circe – Libreria itinerante e indipendente in collaborazione con la caffetteria Nervegna e l’Aps Salento Pride, annunciano gli eventi che si terranno nella città di Brindisi e che condurrano verso la manifestazione del Pride del 6 Luglio 2024 nella città di Lecce.

Gli incontri hanno l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sui diritti civili che non appartengono solo ad alcune categorie di persone ma sono i diritti di tutt*. La città di Brindisi si è resa protagonista nel 2021 del primo Pride regionale il cui eco ha avuto risonanza anche nazionale. In quest’ottica si vuola continuare quanto cominciato.

Gli eventi si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2024 e partiranno il 24 maggio con la presentazione del libro Donna Summer alla presenza degli autori Andrea Angeli Bufalini (giornalista e critico musicale e scrittore) e Giovanni Savastano (Psicoterapeuta, docente universitario e scrittore). Attraverso il loro racconto conosceremo la storia della disco music e della sua regina, nonché icona Lgbtq+ e della liberazione sessuale femminile intersezionale che esplode negli anni 70. L’incontro sarà moderato da Marcello Biscosi e sarà arricchito dalla presenza della scuola di danza Studio 19 di Danilo Chiarelli e da una selezione musicale dedicata di Tobia Lamare.

Il 7 giugno 2024, il secondo appuntamento in programma, con titolo “L’Amore invisibile” tratterà l’amore vissuto in carcere e approfondirà l’aspetto che riguarda le persone Lgbtq+. L’evento è in collaborazione con Antigone Puglia per la quale Interverrà la dottoressa Noemi Cionfoli, la dottoressa Maria Nimis -SinP Brindisi, Sociologia in Progress, il coreografo Vito Alfarano e una testimonianza di Michele Caiulo. L’incontro sarà moderato da Associazione Circe.

Il 21 giugno sarà affrontato il tema “Disabilità e sessualità” alla presenza della presidente Serena Grasso e della sessuologa Azzurra Carrozzo dell’Odv Piacere per Tutti e di Angsa Brindisi alla presenza della presidente dottoressa Simona Summa, Marisa Zito e la testimonianza di Danila Guarnieri.

Il 5 luglio, vigilia del Pride, Rainbow Party che si terrà presso il Nervegna Caffè Letterario. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sala della Colonna-Palazzo Nervegna.

