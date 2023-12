L’atmosfera di Natale: in piazza Vittoria un mondo di meraviglie per i piccoli

Brindisi si veste di festa per accogliere una delle iniziative più attese, “L'Atmosfera di Natale”, in programma in piazza Vittoria venerdì 15 e martedì 19 dicembre, dalle 17.30 alle 20. Protagonisti i bambini, attesi nella residenza di Babbo Natale per dare ancora più magia a un luogo esclusivo.

Seduto sul suo trono gonfiabile e immerso in un’ambientazione fiabesca, Babbo Natale ascolterà i desideri, i sogni e le confidenze dei più piccoli donando loro caramelle e offrendosi per un selfie-ricordo. Un piccolo sobborgo di festa, colorato e pieno di gioia, prenderà forma in piazza Vittoria e diventerà uno spazio scenografico, decorato e illuminato per evocare tutto lo splendore e lo spirito del periodo festivo: un invito per le famiglie a incontrarsi e a scambiarsi momenti preziosi.

L’insediamento, che riproduce nell’immaginario il villaggio delle meraviglie di Rovaniemi, sarà costellato di luci e festoni per ricreare l’incanto e l’aura saggia e rassicurante del vecchio omone con la barba e regalare ai piccoli visitatori un’esperienza fatta solo di magia.