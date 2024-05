“Autonomia differenziata: l’Italia divisa in due”: convegno a Cellino

CELLINO SAN MATCO – Oggi, lunedì 20 maggio, alle ore 18, presso la sala XXV Aprile sita in via Berlinguer a Cellino San Marco, si svolgerà un convegno dal titolo “Autonomia differenziata: l’Italia divisa in due”. L’evento è organizzato dal locale Circolo Pd e vedrà l'intervento, tra gli altri, di Gianfranco Viesti, professore di Economia Applicata presso l’Università di Bari ed autore del libro “Contro la secessione dei Ricchi”.

“Sarà l'occasione per approfondire non una piccola questione amministrativa, che riguarda solo i cittadini delle regioni che hanno chiesto l’autonomia regionale differenziata, ma una grande questione politica, che riguarda tutti gli italiani”. Scrivono gli organizzatori.

I saluti sono a cura di Loredana Capone, presidente del Consiglio della Regione Puglia e Francesco Rogoli, segretario provinciale Pd Brindisi. Oltre a Viesti interverranno: Claudio Stefanazzi, vice presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali e Gianluca Budano, esperto in materia di politiche sociali e di welfare.

