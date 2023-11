Pattinaggio su ghiaccio e mercatino: piazza Cairoli fulcro del Natale in città

BRINDISI – Oltre alla pista di pattinaggio su ghiaccio, piazza Cairoli ospiterà anche un mercatino natalizio. La giunta comunale guidata dal sindaco Marchionna ha dato il via libera a una procedura a evidenza pubblica affinché sia individuato un organizzatore dell’evento, senza alcun onere economico a carico dell’amministrazione comunale.

Il mercatino dovrebbe svolgersi in concomitanza con l’attività della pista di pattinaggio, ossia fra il 25 novembre e il 7 gennaio 2024. L’organizzatore dovrà assicurare al Comune: il reperimento, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture (casette in legno e/o similari); la selezione, contrattualizzazione e gestione rapporti con gli espositori/operatori; il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e Tari; gli allacci di energia elettrica e le certificazioni dei corretti montaggi degli impianti; la guardiania delle strutture nelle ore notturne.

E poi: la pulizia delle aree adiacenti alle installazioni; il rispetto delle norme sul conferimento rifiuti negli appositi contenitori che saranno messi a disposizione; la presentazione della pratica tecnica per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative; ogni altro adempimento e/o onere economico necessario alla realizzazione di quanto proposto.



Tornando alla pista di pattinaggio, questa sarà di 300 metri quadri e di forma ellittica. E’ prevista l’emissione di ticket ridotti per scolaresche ed associazioni in orari e giorni da concordare. Inoltre saranno garantiti l’utilizzo gratuito della pista per i diversamente abili e 100 ticket gratuiti per le famiglie meno abbienti segnalati dalla pubblica amministrazione.