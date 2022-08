Festa di San Lorenzo e Teodoro: 70 bancarelle fra via Del Mare e i corsi

BRINDISI – In via del Mare i food truck. Su corso Umberto e corso Garibaldi le bancarelle di giocattoli, indumenti, dolciumi e frutta secca e altro ancora. Sono 70 i commercianti che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune di Brindisi per l’assegnazione degli stalli da venerdì 2 a lunedì 5 settembre, in occasione della festa dedicata ai santi patroni Teodoro e Lorenzo. Le domande di partecipazione dovevano arrivare entro le ore 12 del 12 agosto. Con determina a firma del dirigente Marina Carrozzo, nella giornata odierna è stata approvata la graduatoria.

Lungo la strada che costeggia il porto interno di Brindisi (versante seno di Levante) si dislocheranno 10 stalli del settore alimentare con somministrazione e manipolazione cottura (panini, carne arrosto, pesce arrosto, fritture). Sui corsi ci sarà spazio per 58 bancherelle del settore merceologico, oltre a quelle in cui avverrà la vendita di caramelle, noccioline, frutta essiccata, prodotti da forno già pronti sfusi o imbustati. Vi saranno inoltre due bancarelle del tiro a segno, che rientrano nella categoria dell'intrattenimento.

Il programma degli eventi era stato già definito nei giorni scorsi, di concerto fra la Curia arcivescovile di Brindisi-Ostuni e l’amministrazione comunale. Un primo assaggio della festa lo si avrà fra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre, prima con lo spettacolo “The lion king – Il cerchio della vita siamo noi”, poi con l’evento “L’elmo della croce”, i cui protagonisti saranno il maestro Stefano Miceli e l’attore Luca Ward.

Come da tradizione il clou delle celebrazioni è previsto nel primo fine settimana di settembre. Fra venerdì 2 e domenica 4 settembre si svolgeranno infatti la processione delle statue dei santi verso il tosello che sarà allestito all’intersezione fra i corsi Umberto e Roma, la processione in mare delle stesse statue, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici (quest’ultimi due eventi ritornano dopo due anni di stop dovuto alla pandemia), la messa pontificale presso la basilica Cattedrale. Il luna park con giostre per bambini e adulti sarà allestito, come avviene da qualche anno, presso piazzale Spalato. Immancabili inoltre le luminarie, lungo i corsi e sul lungomare Regina Margherita.