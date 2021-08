"Barocco Festival Leonardo Leo": Vittorio Sgarbi e Sergio Rubini ospiti della 24esima edizione

SAN VITO DEI NORMANNI - Ritorna nella seconda metà di agosto, come da tradizione, il «Barocco Festival Leonardo Leo», giunto quest’anno alla XXIV edizione, rassegna itinerante di appuntamenti dedicati al patrimonio di musica antica nel segno di Leonardo Leo, tra i maggiori esponenti della scuola napoletana del XVIII secolo con natali a San Vito dei Normanni. Un’edizione che si rinnova nel segno dei grandi nomi e ospiti, come Vittorio Sgarbi e Sergio Rubini, oltre a tanti altri interpreti di valore del repertorio barocco. La finestra sul repertorio musicale dei secoli XVII e XVIII, diretta dal maestro Cosimo Prontera e curata dal «Centro studi e documentazione Leonardo Leo», è prodotta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia - assessorato regionale all’Industria Turistica e Culturale -, dalle Città di San Vito dei Normanni e Brindisi, con la partecipazione dei main partner Intesa Sanpaolo ed Enel, delle Città di Ostuni e Lecce, del Teatro Pubblico Pugliese e della Camera di Commercio di Brindisi.

L’edizione è stata presentata questa mattina, giovedì 19 agosto 2021, nel salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi. All’incontro hanno preso parte il Vicario del Prefetto, Pasqua Erminia Cicoria, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, il vice sindaco di Ostuni, Antonella Palmisano, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi, Antonio D’Amore, il responsabile Affari istituzionali territoriali per l’area sud di Enel, Carlo Cascella, e il direttore artistico del Festival, Cosimo Prontera. "La Prefettura di Brindisi - ha esordito Pasqua Erminia Cicoria - è lieta di ospitare la presentazione di una tra le rassegne più qualificate e qualificanti del territorio, capace di promuovere il valore della cultura rendendo ciascuno protagonista del suo spazio e del suo tempo. Mi piace sottolineare l’impegno degli organizzatori che hanno inteso offrire un segnale di continuità nell’opera di valorizzazione delle tradizioni culturali, malgrado i vincoli legati alle contingenze sanitarie».

PROGRAMMA:

• Sabato 21 agosto ore 19.45

Itinerante • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

DANS LES RUES - Musici e tamburini banditori

• Sabato 21 agosto ore 20.00

Chiostro dei Domenicani • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

DON LIONARDO E IL CARO SASSONE

Leonardo Leo e Georg Friedrich Händel

Ensemble Le Armoniche Stravaganze

Francesco Scarcella direttore al cembalo

• Sabato 21 agosto ore 21.00

Via Giudice Sardelli • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

SERENATE. Arie, concerti e passatempi dopo il tramonto

Accademia San Rocco, Mauro Squillante direttore

• Sabato 21 agosto ore 22.00

Chiesa dell’Ospedale • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

LA TASTIERA ALLA NAPOLETANA

Le intuizioni partenopee

Organista Francesco Di Lernia

• Sabato 21 agosto ore 23.00

Castello Dentice di Frasso • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

MORESCHE, BATTAGLIE E UN PO’ DI FOLIAS

Le musiche per ottoni

Ensemble Antiqui Soni Mundi

• Mercoledì 25 agosto ore 21.00

Piazza Duomo • Brindisi

DIDO AND AENEAS - Opera in tre atti di Henry Purcell

con la partecipazione di Vittorio Sgarbi

Corpo di ballo Accademia delle Danze

Orchestra barocca La Confraternita de’ Musici

Direttore Cosimo Prontera

• Sabato 28 agosto ore 21.00

Chiostro del Palazzo Vescovile • Brindisi

I BACH Una dinastia, una scuola

Accademia Hermans

• Lunedì 30 agosto ore 21.00

Porto Vecchio zona Sciabiche • Brindisi

LA CAPONA E ALTRI GIRI. Dagli affetti barocchi al Jazz

Ensemble La Capona

con Gianluca Petrella

• Mercoledì 1 settembre ore 21.00

Chiesa di San Francesco • Ostuni

LEGNI, ANCE E TASTI. La musica da camera

Ensemble la Concordanza, Irene De Ruvo maestro di concerto



• Domenica 5 settembre ore 21.00

Chiostro dei Domenicani • San Vito dei Normanni

CHESTA È LA REGOLA, DON LIONARDO! La vita, le opere e le intimità di una star del ‘700

con Sergio Rubini

Orchestra barocca La Confraternita de’ Musici

Direttore Cosimo Prontera

• Domenica 12 settembre ore 21.00

Chiostro dei Domenicani • San Vito dei Normanni

IL BANCHETTO. I sensi travolti dalla musica, dalla danza, dal canto

Ensemble Concentus, danze storiche Tempus Saltandi

• Sabato 9 ottobre ore 20.30

Teatro Apollo • Lecce

LA DIRINDINA. Intermezzi buffi di Domenico Scarlatti

Fanzago Baroque Ensemble, Raffaella Ambrosino

• Domenica 10 ottobre ore 20.30

Convitto Palmieri • Lecce

CHESTA È LA REGOLA, DON LIONARDO! La vita, le opere e le intimità di una star del ‘700 Orchestra barocca La Confraternita de’ Musici

Direttore Cosimo Prontera

• Giovedì 14 ottobre ore 20.30

Chiesa di Sant’Anna• Lecce

FOUR HANDS AND ONE WIND

Il repertorio per due tastiere e un flauto a becco

Dan Laurin flauto a becco, Anna Paradiso e Cosimo Prontera cembali



Gli organizzatori stabiliranno preventivamente il numero massimo di partecipanti ammessi agli appuntamenti in base alle condizioni ambientali e strutturali dei luoghi ospitanti. Al pubblico sarà richiesto di portare con sé il green pass (in forma cartacea o elettronica), la mascherina e seguire le indicazioni ricevute dagli operatori al momento della prenotazione e in loco. Inoltre, dovranno essere seguiti i percorsi segnalati per l’ingresso e l’uscita. Info per prenotazioni e biglietti al tel. 347 060 4118.