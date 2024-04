Tornano gli spettacoli del "Battiti live" tour: tappe anche a Brindisi e Ostuni

BRINDISI – “Battiti live” passerà Brindisino anche nell’estate 2024. Due delle 10 tappe del tour sono in programma a Brindisi (11 maggio) e Ostuni (12 maggio) con la formula dell'esibizione di un artista, preceduta dallo show dei dj di Radio Norba, organizzatrice della kermesse che da anni anima le piazze pugliesi.

Entrambi gli spettacoli avverranno in compartecipazione con le rispettive amministrazioni comunali. Per quanto riguarda Brindisi, il Comune fornirà un supporto economico pari a 25mila euro più Iva (per un totale di 30.500 euro), oltre al supporto per le incombenze burocratiche e logistiche. Il finanziamento è stato deliberato dalla giunta lo scorso 19 aprile, a seguito della proposta di collaborazione avanzata dagli organizzatori. Non si conoscono ancora nè la location del concerto né il nome del cantante che si esibirà.

La giunta della Città Bianca dovrebbe riunirsi entro la settimana per approvare la delibera sulla compartecipazione.

Il tour

Le tappe, come detto, sono 10: Foggia (4 maggio), Brindisi (11 maggio), Ostuni (12 maggio), Gravina in Puglia (18 maggio), Galatina (19 maggio), Margherita di Savoia (25 maggio), Sammichele di Bari (26 maggio), San Ferdinando di Puglia (1 giugno), Giovinazzo (2 giugno) e infine il 4 luglio Bari.

“In ogni tappa - fa sapere l'organizzazione - il radio live show inizierà alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, divertimento e naturalmente la straordinaria partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista per la 'performance on the road' che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Ospiti, inordine sparso: Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, gli Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors. Tutte le info saranno svelate di settimana in settimana ascoltando Radio Norba o seguendo i canali ufficiali della radio del sud.

