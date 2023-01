"La Befana in pista con i pattini": divertimento per grandi e piccini

BRINDISI - Domani, venerdì 6 gennaio alle ore 10.30 presso la pista di pattinaggio, "Pattinodromo" Comunale, del quartiere casale, l'Associazione sportiva dilettantistica pattinatori Brindisi ha organizzato l'evento "La Befana in pista con i Pattini" per grandi e piccini. L'ingresso è libero previa compilazione della "liberatoria" sia on-line, dall'evento Facebook a questo link https://fb.me/e/3eKZSflhT , dalla quale è possibile prenotare anche i pattini ed il caschetto per chi ne è sprovvisto, nonchè in sede compilando la "liberatoria" cartacea.