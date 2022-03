La Biblioteca di Comunità riapre al pubblico con "Nessuno bacia Biancaneve"

CISTERNINO - La Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore” (progetto realizzato da OdV “Poli…Gio’” e finanziato da Regione Puglia e Arti su iniziativa Luoghi Comuni) riapre nuovamente le sue porte al pubblico in presenza e lo fa con l’opera di un autore e musicista pugliese. Appuntamento venerdì 11 marzo alle 18.30

Gianluigi Cosi è un cantautore brindisino fondatore dei Rinoplastici, una tribute band dedicata a Rino Gaetano. Esordisce nel 2015 con il libro “Betta Caretta e gli amici della macchia” (Il Raggio Verde edizioni), menzione di merito alla Fiabastrocca 2016. Nel 2017 scrive “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla” e nel 2019 “Iole Girasole e i prati in fiore” (Il Raggio Verde edizioni). Dai libri sono nati gli spettacoli teatrali in collaborazione con Paola Giglio con musiche originali.

Nel 2019 è uscito l’album “Nessuno bacia Biancaneve”, seguito l’anno dopo da “Cupido non fare lo stupido”entrambi per le edizioni Lungoviaggio. Recentemente è uscito l’ultimo album di inediti dal titolo “Quando torneranno gli abbracci”.

Nessuno bacia Biancaneve, il nuovo libro di Gianluigi Cosi nella pubblicazione con la bellissima copertina di Enzo De Giorgi edita da Il Raggio Verde, presenta una raccolta di poesie e canzoni alcune delle quali inedite come il brano “ Fondotinta” uscito contestualmente al libro.

Le poesie, scritte durante il lockdown, restituiscono uno sguardo sul mondo e sulla realtà contemporanea carico di stupore e speranza. La presenza della pandemia, mai espressamente evocata dall’autore, permea, influenzandoli, i vissuti, la socialità, le relazioni e le azioni degli uomini. Baci, abbracci, incontri, tutto è vissuto in un’atmosfera carica di sofferenza e limitazione, ma nella consapevolezza che, come ha scritto Raffaele Polo nella sua Prefazione, la “bellezza ci salverà”. La bellezza del mondo, della musica, della poesia, la cui essenza, per citare l’autore, “sta nella magia della parola lasciata libera di circolare nel cuore”. L’evento si terrà secondo le vigenti normative covid-19

