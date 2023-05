Bimbimbici: una giornata di sport e divertimento per grandi e piccini

BRINDISI - Domenica 14 maggio 2023 si svolgerà a Brindisi come in oltre 220 città italiane l’evento nazionale Fiab Italia “Bimbinbici”. Fiab Brindisi organizza la manifestazione che si concretizza in una allegra pedalata, in sicurezza, lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma aperta a tutti i cittadini. Un’opportunità per pedalare insieme.

Si partirà alle ore 9 nella zona della Guardia Costiera, si costeggerà il Lungo mare Regina Margherita e attraversando l’interno della stazione navale ai piedi del Castello Svevo si raggiungerà il Parco del Cillarese per fare una merenda ( che ognuno porterà da casa ) resa più piacevole dalle tante associazioni che assieme a Fiab animeranno la mattinata di festa.

Le registrazioni on line partiranno da oggi sul sito Fiab Brindisi e sui social Facebook e Instagram. Ai primi 250 bambini iscritti verrà consegnato un dono dalla Coop. La classe più numerosa riceverà una targa ricordo della Fiab Brindisi, come riconoscimento per la scelta virtuosa di mobilità sostenibile. Alla partenza, da una postazione contrassegnata dalla bandiera Fiab Brindisi, i volontari perfezioneranno le iscrizioni con il pagamento di un contributo per spese assicurative. Accompagneranno i partecipanti un equipaggio della Croce Rossa di Brindisi. Sono state invitate tutte le scuole primarie.

Parteciperanno e animeranno le attività al Parco del Cillarese: I giovanissimi delle squadre minibasket New basket Brindisi e minivolley Brindisi Volley. I giovani dell’associazione Giochiamo insieme e Il bene che ti voglio con le loro bici speciali, Hugbike, la bici degli abbracci. Ci aiuteranno a tenere pulito il parco i soci di Puliamoilmare. Il Wwf farà un gioco e un intervento sugli impollinatori nei pressi della casetta delle Api. Le educatrici di I Giardini di Nailia proporranno una lettura sul giardino segreto e una piccola meditazione in mezzo alla natura. Hanno dato la loro adesione Brindisi e le Antiche Strade e la cooperativa Eridano.

Ci sarà la possibilità di provare un percorso di Scuola biciI, promosso da Fiab Brindisi, dal mese di febbraio, in alcune scuole primarie di Brindisi nell’ambito del progetto “Bici è Bello”. I protagonisti di “Bimbimbici” sono le persone (grandi e piccini ) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

L’evento ha ricevuto nelle scorse edizioni nazionali il patrocinio Sip, Società italiana di pediatria, il cui presidente si è espresso sottolineando che “andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia”.

Il Comune di Brindisi ha concesso il patrocinio. Sarà una grande giornata di festa.