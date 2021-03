Covid in Puglia: aumentano i contagi, situazione critica nel Barese

In provincia di Bari la situazione si fa sempre più critica. Nelle ultime 24 ore qui si sono registrati ben 797 fra i 1.571 (rispetto ai 1286 di ieri) nuovi casi di positività al Covid riscontrati in Puglia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 12.262, rispetto ai 10.732 di ieri. I ricoveri sono aumentati di 30 unità, passando dai 1.532 di ieri ai 1.562 di oggi. In un giorno sono guarite altre 754 persone, per un totale di 118.125 dall’inizio della pandemia. Altre 27 persone hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 27 decessi: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test: 118.125 sono i pazienti guariti; 36.595 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 158.908 così suddivisi: 61.691 nella Provincia di Bari; 16.452 nella Provincia di Bat; 11.616 nella Provincia di Brindisi; 30.918 nella Provincia di Foggia; 13.758 nella Provincia di Lecce; 23.643 nella Provincia di Taranto; 615 attribuiti a residenti fuori regione; 215 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Attualmente nel Brindisino sono ricoverate 96 persone. L’ospedale della Città Bianca ospita 30 pazienti in Medicina interna e 17 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 10 in Rianimazione. Ieri un decesso al Perrino in Pneumologia: una donna di 81 anni. I Post Covid ospitano 16 pazienti a Mesagne e 8 a Ceglie Messapica.