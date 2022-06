Borgo diVino in tour a Cisternino

CISTERNINO - Sbarca a Cisternino, uno dei borghi più belli d’Italia nel cuore della verdissima Puglia, la quinta tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica ed Ecce Italia e promosso dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio il borgo della Valle d’Itria vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il quinto di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale. Nella terra del Bianco d’Alessano, del Verdeca e della DOP di Locorotondo e Martina Franca, i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane. Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio pugliese e altre provenienti dal territorio nazionale come Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e non solo.

Borgo DiVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di Cisternino lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 15 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire un percorso formativo che spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

Durante l'evento Borgo DiVino, i visitatori potranno degustare numerose specialità del territorio pugliese, per un perfetto connubio tra vino e sapori. Tra questi, anche gustosi taglieri di salumi e formaggi.

INFORMAZIONI UTILI

COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 15 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente su https://www.borgodivino.it/cisternino/.

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Cisternino, tra Via San Quirico e Via Manzoni, in questa bella località immersa tra il verde di uliveti e vigneti della Puglia.

ORARI

• Venerdì 1° luglio dalle 18.00 alle 24.00

• Sabato 2 luglio dalle 18.00 alle 24.00

• Domenica 3 luglio dalle 18.00 alle 24.00

COME ARRIVARE A CISTERNINO – Cisternino dista 80 km da Bari, 100 da Lecce e 42 da Taranto. Si può arrivare comodamente in automobile o, per chi si sposta con i mezzi pubblici, fino a Taranto in treno e poi a seguire in bus fino a destinazione.

TUTTE LE DATE DI BORGO DIVINO 2022

• San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 6,7 e 8 maggio 2022

• Neive (Piemonte): 20, 21 e 22 maggio 2022

• Città Sant’Angelo (Abruzzo): 3, 4 e 5 giugno 2022

• Brisighella (Emilia-Romagna): 17, 18 e 19 giugno 2022

• Cisternino (Puglia): 1, 2 e 3 luglio 2022

• Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 8, 9 e 10 luglio 2022

• Grottammare (Marche): 22, 23 e 24 luglio 2022

• Vietri sul Mare, Albori (Campania): 2, 3 e 4 settembre 2022

• Nemi (Lazio): 9, 10 e 11 settembre 2022



Per maggiori informazioni su Borgo DiVino è possibile consultare il sito https://www.borgodivino.it/cisternino/