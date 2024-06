“Bottiglia blu”, una commedia politicamente scorretta approda al Chiostro dei Minori Osservanti

Prezzo non disponibile

FASANO – "Se poteste tornare indietro nel tempo, uccidereste Adolf Hitler da piccolo per salvare milioni di persone?”.

Da questa dissacrante provocazione nasce il progetto “Bottiglia Blu”, una suggestione fantasiosa e stimolante, sfociata in una trasposizione teatrale ideata e curata dalla compagnia fasanese SenzaConfine che metterà in scena la pièce lunedì 1° luglio alle 21.00 al Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano.

La mission è quella di dare in mano allo spettatore il potere di estirpare il male da questo mondo uccidendo “per una buona causa”, e compromettendo prima se stessi e poi lo scorrere cronologico degli eventi storici.

L’evento è promosso dall’Associazione SenzaConfine e rientra nel cartellone eventi da Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

La sinossi.

Eva, Giulia, David e Ahmed sono quattro studenti, coinquilini. Sono brillanti e di ampie vedute, attivisti, impegnati politicamente. Un evento inaspettato, però, cambierà le loro vite per sempre. Cambierà il loro punto di vista, le loro azioni, i loro pensieri, fino ad un punto di non ritorno: uccidere...ma per una buona causa!

Lo spettacolo è una dissacrante commedia nera che tocca tutti i temi cari al politically correct - omosessualità, cambiamento climatico, libertà di pensiero, sessismo, razzismo, religione - e non fa sconti a nessuno.

Ritmo incalzante, risate assicurate... e una misteriosa bottiglia.

Info e prenotazioni: 388 8633749 | 331 3459554 | 334 1144911