Al Cillarese "Carràinbow", un picnic party nel segno di Raffaella Carrà

BRINDISI - Il 18 giugno alle ore 18.30, presso la Palazzina Belvedere, si svolgerà la presentazione dell’evento “Carràinbow”, un picnic party organizzato su idea e direzione artistica di Marcello Biscosi e della consigliera del Comune di Brindisi Anna Maria Calabrese.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati i dettagli dell’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, che vedrà la partecipazione di ospiti come Imma Battaglia e di omaggi a Raffaella Carra' con Eleonora Magnifico, le sorelle Pompadour, Miss Priscilla Martin e Studio 19 di Danilo Chiarelli.

Insieme agli ideatori, saranno presenti anche Titti De Simone per Sherocco, Giuseppe Todisco e Ilaria Ulgharaita per Arcigay Salento, Roberto De Mitry per Ra.Ne Rainbow Network, Community Hub e Collettiva Transfemminista Queer.

L’evento, fissato per il 5 luglio presso il parco Cillarese, sarà occasione di ritrovo e confronto su diritti civili che riguardano tutti.