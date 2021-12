Festa del Volontariato 2021, appuntamento a Parco Maniglio il 4 e 5 dicembre

BRINDISI - In occasione della giornata internazionale del volontariato gli Ets (enti del terzo settore) della provincia di Brindisi si danno appuntamento a Brindisi Parco Maniglio (rione Bozzano) Sabato 4 e domenica 5 dicembre per una due giorni all’insegna della solidarietà, delle relazioni e dello scambio. La scelta del luogo non è casuale, considerato che la delegazione di Brindisi del Csv da un anno ha sede proprio al rione Bozzano (in via Spagna, 16) e che il parco cittadino è dedicato a Mauro Maniglio, giovane vittima innocente di mafia agli inizi degli anni Novanta.

Un contenitore aperto a volontari ed associazioni, che potranno presentare al pubblico la mission ed i servizi della propria organizzazione ed ai tanti cittadini particolarmente sensibili ai temi del volontariato e del sociale. Ma anche un’occasione importante di relazioni e di scambio “in presenza” nel mondo del terzo settore brindisino. “Una manifestazione - dice Rino Spedicato, Csv Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento” - che oltre ad essere un momento conviviale di aggregazione nel rispetto delle norme anti-covid, si propone di riunire volontari ed associazioni che operano nel territorio e creare una concreta occasione di ascolto e di confronto su alcune tematiche di rilevanza sociale, nonché sulle diverse modalità per essere volontari e fare volontariato. Sarà inoltre offerta ai volontari - continua Rino Spedicato - la disponibilità dei consulenti del Csv per affrontare gli argomenti più impellenti riferiti agli adempimenti previsti dalla legge di riforma del terzo settore”.

Il cartellone prevede la presenza di stand promozionali di esibizioni, laboratori, presentazioni e testimonianze. Questo il programma degli eventi dopo l’inaugurazione, in programma sabato 4 alle ore 10,30 alla presenza delle principali Istituzioni cittadine:

Sabato 4

11,00: dimostrazione baskin (a cura di Herakles Brindisi)

12,00: AbilBand, esibizione musicale (a cura dell’Ass. AccordiAbili)

17,00: a tu per tu con Monica Priore (“Diabete e Sport”)

18,00: presentazione report “La sottrazione minorile nello scenario internazionale” (a cura de Il Segno Mediterraneo Onlus)

19,00: musica e intrattenimento a cura dell’Ass. “Il Curro”

Domenica 5

11,00: Manovra disostruzione pediatrica (a cura della Cri, sez. di Brindisi)

11,30: presentazione libro “Il tempo di mezzo” di Federica Marangio

12,00: performance di ballo (a cura dell’Asd Dance Movement Evolution)

12,30: presentazione report “La condizione delle carceri” (a cura dell’Ass. Antigone)

19,00: musica e intrattenimento a cura dell’Ass. “Il Curro”

L’evento è aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per informazioni è possibile chiamare ai numeri 0831.515800 o 346.8647863 o visitando il sito all’indirizzo www.csvbrindisilecce.it.