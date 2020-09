Brindisi e Lecce insieme per il "Maggio salentino": gli eventi in programma

BRINDISI - Questa mattina, nella prestigiosa sede di Palazzo Carafa a Lecce, è stato presentato il ricco programma di iniziative del Maggio Salentino che quest’anno, per la prima volta, vede la partecipazione anche di Brindisi con 16 appuntamenti, nei weekend di settembre, alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro territorio.

È dal 2014 che l'associazione Celestass, Associazione per il Paesaggio e i centri storici del Salento, con il suo presidente Giorgio Aguglia organizza il Maggio Salentino, giunto quindi alla settima edizione. Quest'anno in collaborazione con l’associazione di Promozione Sociale The Monuments People Aps, e in accordo con l’assessorato alla Cultura, Valorizzazione del Patrimonio Culturale e pubblica Istruzione del Comune di Lecce presenta il ricco calendario del Maggio Salentino edizione 2020, a settembre.

Le circostanze determinate dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 hanno imposto, infatti, il rinvio in settembre della manifestazione primaverile diventata ormai l’annuale appuntamento con la cultura del Salento.

Quest'anno l'edizione ha cambiato registro, pur conservando le peculiarità di base. Si è deciso di dare maggiore rilievo all’intera iniziativa ampliando il raggio d’azione e coinvolgendo oltre alla provincia di Lecce anche le province di Taranto e Brindisi dove numerose realtà del terzo settore e amministrazioni pubbliche (Comune di Brindisi, Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, Brigata Marina San Marco, Museo Archeologico "F. Ribezzo", Archivio di Stato di Brindisi, Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo", Camera di Commercio di Brindisi, Associazione Le Colonne Arte Antica, ProLoco Brindisi, Gruppo Archeo di Brindisi e Cooperativa Thalassia) hanno dato la loro disponibilità nell’organizzazione di eventi culturali di varia natura componendo un ricco e variegato programma di iniziative che prevede incontri culturali, mostre e visite guidate di carattere storico artistico, archeologico e paesaggistico.

Le iniziative a Brindisi

Sabato 5 settembre. I tesori del Museo Archeologico "F. Ribezzo": Visita guidata sui preziosi reperti del museo a cura del Museo Archeologico "F. Ribezzo" dalle ore 10 alle ore 12. Info e prenotazioni: Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, cell. 342 1013149.

I pellegrini medievali e i simboli incisi nella chiesa di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi: Visita guidata a cura del Gruppo Archeo di Brindisi e alla scoperta dei segreti di una delle più fedeli copie dell'Anastasis di Gerusalemme (il Sepolcro di Cristo). Al termine della visita i rievocatori del gruppo Archeo Brindisi illustreranno, attraverso ricostruzioni di reperti, alcuni aspetti del pellegrino durante il Medioevo. Appuntamento ore 18 al tempietto di San Giovanni al Sepolcro. Info e prenotazioni: gabtour@libero.it, cell. 3478705186.

Domenica 6 settembre. La Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto

Visita guidata a cura della cooperativa Thalassia della Riserva Naturale situata lungo il litorale a nord di Brindisi accompagnati da guide ambientali. Appuntamento ore 15:30. Costo: adulti 8 euro; bambini tra i 6 e 12 anni 5 euro; gratuito minori di 6 anni.

Info e prenotazioni: Thalassia Coop, cell. 3319277579

Venerdì 11 settembre. La Collezione d’Arte Contemporanea della Camera di Commercio di Brindisi

Visita guidata dalle ore 10 alle 12 a cura della Camera di Commercio di Brindisi e del prof. Massimo Guastella (curatore della mostra) alla Collezione d’Arte Contemporanea, un'antologia di 22 opere del XX secolo allestita nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Brindisi. Le opere selezionate valorizzano gli artisti originari della Terra d’Otranto, e non solo, ed in maniera forte ed inequivocabile veicolano l’orgoglio dell’appartenenza alla provincia di Brindisi. Info e prenotazioni: Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, cell. 342 1013149

Sabato 12 settembre. La Biblioteca Vivente: a cura della Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo" (obbligo di prenotazione 10-12.30; 16.30-19). La biblioteca vivente si presenta come una vera biblioteca, con i bibliotecari e un catalogo di titoli da cui scegliere. La differenza sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine, ma parlarci, prendendoli in prestito per 30 minuti per una conversazione. Ogni lettore sceglie il suo libro vivente, persone consapevoli di essere soggette a stereotipi e pregiudizi. Desiderosi di scardinarli, si rendono disponibili a discutere le proprie esperienze e i propri valori con altri. Info e prenotazioni: Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo", bibliotecadeleo@libero.it

Brindisi Terra e Acqua dal Castello svevo: Visite guidate a cura della Brigata Marina San Marco al Castello svevo di Brindisi in occasione delle quali sarà mostrato il video sulle missioni di pace realizzato per i 100 anni della Brigata Marina San Marco. Le visite saranno suddivise in due fasce orarie (alle 10 e alle 12), per un massimo di 20 persone per gruppo. Info e prenotazioni: Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, cell. 342 1013149

Domenica 13 settembre. Un giorno da archeologo! Raccontiamo l’archeologia: dai ritrovamenti archeologici all’esposizione museale. Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni ore 10-12 e 18-20. Info e prenotazioni: Associazione Le Colonne, lecolonnearteantica@libero.it, cell. 3337605452

Venerdì 18 settembre. Su e giù: visita guidata a cura del Comune di Brindisi agli scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni visti dal percorso archeologico e poi dal foyer del Nuovo Teatro Verdi. Ore 17:00-19:00 Info e prenotazioni: Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, cell. 342 1013149

Sabato 19 settembre. La ricerca dell'Assoluto: visita guidata alla chiesa seicentesca di S. Maria del Romitorio dei Vescovi posta sul tetto del Palazzo Arcivescovile di Brindisi a cura della Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo". Appuntamento ore 10 in piazza Duomo (massimo 15 persone). Info e prenotazioni: Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo", bibliotecadeleo@libero.it

I pellegrini medievali e i simboli incisi nella chiesa di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi. Visita guidata a cura del Gruppo Archeo di Brindisi e alla scoperta dei segreti di una delle più fedeli copie dell'Anastasis di Gerusalemme (il Sepolcro di Cristo). Al termine della visita i rievocatori del gruppo Archeo Brindisi illustreranno, attraverso ricostruzioni di reperti, alcuni aspetti del pellegrino durante il Medioevo. Appuntamento ore 18 al tempietto di San Giovanni al Sepolcro. Info e prenotazioni: gabtour@libero.it, cell. 3478705186

Domenica 20 settembre. Tra chiese rupestri e ulivi millenari: Ciclopasseggiata con visita guidata tra masserie, cripte e natura millenaria nel territorio del brindisino a cura del Comune di Brindisi. Appuntamento alle ore 10:00 al Parco "Cesare Braico". Info e prenotazioni: Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, cell. 3421013149

Venerdì 25 settembre. Gare ciclistiche in provincia di Brindisi 1925 – 1970: mostra documentaria a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi. Piazza Santa Teresa – ingresso libero dalle ore 9:00 alle 13:00. Info e prenotazioni: Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, cell. 342 1013149

Passeggiata notturna per Brindisi: visita guidata per le chiese della città di Brindisi a cura della Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo". Appuntamento ore 20:00 in piazza Duomo. Info e prenotazioni: Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo", bibliotecadeleo@libero.it

Sabato 26 settembre. Sui luoghi di Brindisi Capitale d’Italia. Visita guidata alla scoperta dei luoghi che ospitarono la famiglia Reale ed il Governo Nazionale quando la città di Brindisi fu Capitale d'Italia (settembre 1943-febbraio 1944) a cura della ProLoco di Brindisi. Appuntamento ai giardinetti di piazza Vittorio Emanuele II alle ore 18. Costo: adulti 6 euro; gratuito per i bambini. Info e prenotazioni: ProLoco Brindisi, cell. 3332854793, giovale-br@libero.it

Domenica 27 settembre. Il Parco Naturale di Punta della Contessa: visita guidata a cura della cooperativa Thalassia del parco accompagnati da guide ambientali alla scoperta delle bellezze naturali dell’oasi e zona di protezione speciale (Zps). Appuntamento ore 16. Costo: adulti 8 euro; bambini tra i 6 e 12 anni 5 euro; gratuito minori di 6 anni. Info e prenotazioni: Thallasia Coop, cell. 3319277579

L’esplosione della corazzata Benedetto Brin. Alle ore 8 e 10 minuti del 27 settembre 1915 nel porto medio di Brindisi esplose il deposito di munizioni della corazzata Benedetto Brin e un forte incendio si sviluppò su tutta la nave. Il racconto della tragedia attraverso i documenti esposti nella mostra "Quando il Piave mormorava" nel Museo Diocesano “G. Tarantini” di Brindisi a cura dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Appuntamento alle ore 18 in piazza Santa Teresa. Info e prenotazioni: Biblioteca Pubblica Arcivescovile "A. De Leo", bibliotecadeleo@libero.it

La cura della pagina dedicata su fb e lo spazio su "Qui Salento" sarà direttamente curata dall'Associazione The Monuments People.

