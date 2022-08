Il "Brindisi Performing Arts Festival" fa tappa a Mesagne con “Mombao Live Concert”

Prezzo non disponibile

MESAGNE - Dopo il grande successo della prima serata, quella trascorsa nei pressi della scalinata Virgilio di Brindisi, con lo spettacolo “Cromophobia Appia Show”, secondo appuntamento del Brindisi Performing Arts festival di arti performative “diffuso” organizzato da AlphaZTL Compagnia D’arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano. Questa sera, venerdì 19 agosto 2022, alle ore 22.00, prima tappa “fuori casa” per la kermesse. Nel parco archeologico Muro Tenente di Mesagne, realizzato in collaborazione con Appia in Tabula Festival, sarà di scena lo spettacolo “Mombao Live Concert”.

Protagonisti dell’ultima edizione di XFactor, gli artisti che si esibiranno questa sera sono stati definiti “carnali” dal giudice Emma Marrone. Concerto-performance che contamina brani originali con pezzi folk di diverse culture riarrangiati in chiave punk-funk elettronico. Cosparsi di argilla trascinano il pubblico da uno stato di grande concentrazione e ascolto ad un ballo liberatorio.

Lo spettacolo, al pari degli altri in calendario, sarà preceduto da una presentazione del luogo ospitante, cenni storici sull’importanza del suggestivo parco archeologico di Muro Tenente a cura di “Impact”.

“Un festival straordinario perché mette insieme l’arte, la cultura, lo spettacolo, valorizzando le bellezze di questo territorio che sono veramente straordinarie- ha commentato il sindaco di Mesagne e presidente della Provincia, Toni Matarrelli-. Muro Tenente è un sito archeologico che ospita tante iniziative, è un luogo suggestivo che questa sera ospiterà uno spettacolo di qualità. Siamo felici di poter collaborare con AlphaZTL, ci ripromettiamo di rendere questi percorsi di collaborazione ancora più solidi e attrattivi”.

Vale la pena ricordare che nel calendario degli eventi del Bpa è inserita la sezione Bpa Kids, spettacoli e performance rivolti a bambini dai 4 anni in su, una sorta di percorso di avvicinamento all’arte dedicato ai più piccoli. Il 23 agosto nella sede della Cooperativa Eridano di Brindisi, strada per Betlemme, si terrà lo spettacolo “Principe ombrello e pioggerella” di Paola Giglio. Appuntamento alle ore 18.30 per uno spettacolo che coinvolgerà i più piccoli ma anche i loro genitori.