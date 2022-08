Seconda edizione di "For my hood - Voci dal quartiere" al Cag al Paradiso

BRINDISI - Venerdì 19 Agosto 2022, a partire dalle ore 19, avrà luogo a Brindisi al quartiere Paradiso, l’evento “For my Hood - Pt.2” per celebrare e promuovere lo spirito della cultura hip hop attraverso l’esibizione di artisti locali che porteranno la loro arte in un contesto urbano che riporta all’immaginario delle origini. Il quartiere Paradiso presso il “Centro di Aggregazione Giovanile” diventa il palcoscenico delle “arti di strada”, e l’Hip Hop diventa il mezzo per creare nuove situazioni ed esperienze di aggregazione e confronto con gli altri.

Questa seconda edizione propone la formula del “Block Party”, ossia un evento di strada in cui si mescolano le diverse discipline e attitudini che caratterizzano la cultura urbana. È uno spazio aperto che ospiterà esibizioni canore di rappers alle prime armi, affiancati da nomi affermati della scena musicale pugliese. L’intero evento è accompagnato e animato da Djs che daranno prova della loro abilità attraverso un mix di sonorità coinvolgenti e performance di Scratch.

L’iniziativa “For my hood" è una manifestazione volta alla riqualificazione delle periferie brindisine e alla promozione di modelli di socializzazione, comunicazione e divertimento che possano ispirare i giovani della città ad un impegno creativo e responsabile del proprio tempo e delle proprie risorse. La natura partecipata dell’evento organizzato dal gruppo Urban Minds, in collaborazione con gli stessi artisti e gruppi che liberamente vi aderiscono, interpreta al meglio il modello culturale Hip Hop, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, contribuire alla sua crescita e moltiplicare le connessioni tra cittadini ed istituzioni.

L’ingresso è libero.