"Sport and Party", tre giorni di eventi nel polmone verde della città

BRINDISI - Tutto pronto per “Sport and Party”, il nuovo evento patrocinato dal Comune di Brindisi e organizzato dal maestro Carmine Iaia nella tre giorni del 27, 28 e 29 maggio 2022. Si torna quindi a fare festa in una nuova tre giorni d’eventi che arriva dopo il successo de "La Pasquetta brindisina" con l’ambizione di triplicarne le presenze.

Nell’apprezzato parco “19 maggio 2012” (noto come parco Cillarese), già frequentato polmone verde della città, il maestro Iaia ed il team delle società brindisine di Uniti per lo Sport, attenderanno quindi l’arrivo di migliaia di cittadini con il rilancio della grande carovana del divertimento, dove sarà anche possibile conoscere e vivere esperienze sportive.

Si inizia venerdì 27 maggio, giorno in cui sarà possibile godersi un pic-nic all’aria aperta con gli stand del food che saranno a pieno regime sin dal mattino e nello stesso modo anche nei due giorni successivi.

Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio a partire dalle ore 18:00 via al contatto con le società brindisine di Uniti per lo Sport, per effettuare a piacimento prove pratiche proposte da istruttori, allenatori, maestri ed esperti che si metteranno a disposizione dei presenti con la propria attrezzatura.

A completare il circuito dell’intrattenimento le varie attrazioni per bambini e ragazzi l’animazione, lo schiuma party, l’holi festival, la musica, insomma tutti gli ingredienti per vivere ancora una volta l’aria aperta e la natura in assoluto distacco dalla routine quotidiana e senza doversi allontanare dal capoluogo.