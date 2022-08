Brindisi città della letteratura con Chiara Domeniconi

BRINDISI - Prima edizione della Città della Letteratura a Brindisi. Chiara Domeniconi con il suo libro di maggior successo Come un chiodo nella carne, selezionato per Casa Sanremo Writer.

Organizzato da Silvana Carolla, la prima Edizione della Fiera del libro di Brindisi “La città della Letteratura”, si terrà a Palazzo Virgilio Hotel dal 26 al 28 agosto dalle ore 16 alle 22.

Sarà possibile incontrare anche la scrittrice modenese Chiara Domeniconi che farà tappa nella città pugliese al suo ritorno da Montecalvo Irpino, dove presenta uno dei suoi libri di poesia, per poi dirigersi a Città di Castello (PG) per presentare un’altra opera.

Chiara Domeniconi sarà a disposizione del pubblico venerdì 26 agosto, dalle 16 alle 22 con “Come un chiodo nella carne” (Argentodorato editore) che le è valso la selezione per la Vetrina internazionale Casa Sanremo Writer che si terrà dal 7 al 11 febbraio 2023 al Palafiori, affianco dell’Ariston dove si tiene il famoso festival della Canzone italiana.



Si ricorda che alle ore 16 del giorno 26 agosto si taglia il nastro della prima Fiera del libro di Brindisi in presenza della Madrina Anna Consales giornalista di “Brindisi.Time” e Giuseppe Pascali “La Gazzetta del Mezzogiorno”.