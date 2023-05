Una "camminata in compagnia", tra la bellezza del paesaggio e le antiche tradizioni

PEZZE DI GRECO (FASANO) - Si terrà domenica prossima, 4 giugno, l'evento intitolato "Camminata in compagnia" a Pezze di Greco, frazione si Fasano.

La seconda edizione dell'iniziativa (la prima si è svolta domenica 23 aprile), prevede lo svolgimento di un'escursione presso alcune aree rurali del territorio.

L'organizzazione è gestita della Pro Loco "Ulivo vivo". Sarà loccasione adatta per i visitatori che vorranno immergersi nella scoperta delle antiche tradizioni contadine e pastorizie del posto. Chiaramente, sarà possibile apprezzare il suggestivo panorama della zona.

Il raduno è previsto alle ore 8:30 in Piazza XX settembre a Pezze di Greco. La partenza mezz'ora dopo. Per il rientro, invece, bisognerà attendere fino alle 12:00.

Per partecipare (come da locandina) è necessario far pervenire le iscrizioni alla merceria Pippinella, collocata in Corso Nazionale a Pezze di Greco. In alternativa, per coloro che non sono del posto, è possibile contattare il numero 3277972664.

Attenzione, perché iscriversi sarà consentito entro le 13:00 del giorno precedente, sabato 3 giugno.