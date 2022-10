Torna la "camminata in rosa" contro il cancro al seno: cittadini invitati

BRINDISI - L'associazione Andos Comitato di Brindisi Odv (Donne oprerate al seno) con l'associazione Asd Area 86 organizza la "Camminata" per la prevenzione al tumore al seno. Appuntamento domenica 30 ottobre prossimo alle ore 10.30 in piazza Cairoli. Il percorso prevede: corso Umberto I, corso Garibaldi fino ad arrivare alla scalinata delle colonne romane. Parteciperanno anche l'associazione Cuore di Donna e le autotità Comunali.

"Nell'ottobre in rosa, dedicato alla prevenzione al tumore al seno, si vuol far invitare la popolazione di Brindisi ad una camminata lungo i Corsi principali della città per la sensibilizzazione alla prevenzione della malattia", si legge nella nota di presentazione dell'evento.