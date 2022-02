“Il Cammino della memoria”: incontro con gli studenti sull'antisemitismo

BRINDISI - Giovedì 3 febbraio prossimo, a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata della Memoria, l’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi ospiterà il prof. Daniele De Luca, Ordinario di storia delle relazioni internazionali, il prof. Furio Biagini, Ordinario di storia dell’Ebraismo, e il dott. Paolo Paticchio, presidente dell'associazione nazionale “Treno della Memoria”, che incontreranno alle ore 10, nell’Aula Magna “Paolo Borsellino”, gli studenti del gruppo aderente all’iniziativa del “Treno della memoria” e gli studenti delle quinte classi in un dibattito dal titolo “Il Cammino della memoria”.

L’antisemitismo ha radici antiche, ma nel mondo di oggi non viaggia da solo. Chi è antisemita è, di volta in volta e a seconda dell’occasione, anche anti-altro. Il razzismo è presente nel nostro tempo in modo niente affatto trascurabile, né episodico. E’ esperienza quotidiana, infatti, il moltiplicarsi di linguaggi e comportamenti aggressivi e derisori verso l’altro. La Scuola come agenzia educativa, oltre a sviluppare competenze cognitive, ha il compito di formare cittadini consapevoli e responsabili. In tale ottica, l’incontro programmato, attraverso la narrazione dei fatti ed i momenti di riflessione, mira a tener viva la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, al fine di prendere coscienza di quanto la discriminazione, come anche l’indifferenza, possano assumere le fattezze della più cieca violenza.