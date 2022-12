Capodanno, si torna a brindare in piazza: tutti gli appuntamenti tra Brindisi e provincia

BRINDISI – Cabaret, feste in piazza, teatro, musica e tanto altro per l’ultimo weekend dell’anno. In città e in diversi comuni della provincia le amministrazioni hanno organizzato eventi per tutti i gusti. Chi non ha in programma di trascorrere la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio in casa ad abbuffarsi, quest’anno, dopo due anni di stop legato alla pandemia da Covid-19, può divertirsi ballando sotto le stelle o ascoltando buona musica. Di seguito tutti gli appuntamenti.

Nell’ambito della rassegna “Brindisi Porto Natale” organizzata dal Comune e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, dal 30 dicembre al 2 gennaio in piazza Mercato a Brindisi, andrà in scena un minifestival: un viaggio live tra rock, pop e musica cantautorale, realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. L’ingresso è libero. Protagonista della notte “più lunga” dell’anno la band “Funky Soul Machine”, formata da Roberta Gentile (voce), Francesco Mendolia (batteria), Elio Marrapodi (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere) e Joe Sam (basso), che ne interpreta l’inconfondibile mix di dance, soul e funk.

Appuntamento con Ciccio Riccio, invece, in piazza a Villa Castelli e San Michele Salentino: dalle 23 animazione e musica da ballare e cantare. Saranno i Vega 80, invece, i protagonisti della notte di Capodanno di Francavilla Fontana, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale. Sabato 31 dicembre dalle 23.30 si brinderà al nuovo anno direttamente in Piazza Umberto I con un concerto della band capace di far rivivere le hit, i suoni e le atmosfere dei favolosi anni Ottanta.

Musica, acrobatiche performance di danza e tanta allegria a Mesagne dove si attende il nuovo anno in piazza con lo show BigMama: appuntamento a partire dalle ore 23 di sabato 31 dicembre, in Piazza Vittorio Emanuele II. Evento patrocinato dall’amministrazione. Ritorna il Capodanno in piazza anche a Ceglie Messapica: protagonisti sul palco di piazza Plebiscito saranno Tuppi e la BandAdriatica. Format ideato da New Music Promotion in collaborazione con la locale Amministrazione comunale.

Un Capodanno all’insegna della risata,quello in arrivo con lo spettacolo “Stasera con Uccio. Speciale Capodanno”, in programma nel Cinema Teatro Impero di Brindisi (via de’ Terribile 6), domenica 1 gennaio 2023 con inizio alle ore 18. Palazzo Roma a Ostuni inaugura il nuovo anno con due film da fuochi d’artificio: Avatar 2 (ore 17) e The Fabelsmans (ore 20:30), in programmazione venerdì 30 dicembre e da domenica 1 a mercoledì 4 gennaio.