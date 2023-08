Il carnevale degli animali: l’evento di apertura per i 50 anni dello ZooSafari

FASANO – Tutto pronto per “The carnival of the animals” (Il carnevale degli animali), il suggestivo spettacolo di apertura del programma di eventi collegati al 50° anniversario dello ZooSafari di Fasano. L’evento si terrà venerdì 25 agosto 2023, alle ore 20:30, nel magico scenario del Delfinario di Fasanolandia.

Ideato e realizzato da Euforica, “The Carnival of the Animals” è il primo evento del progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”, promosso dal Comune di Fasano e dallo ZooSafari di Fasano in collaborazione con il Ministero del Turismo e la Regione Puglia per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività del più grande parco zoologico del Paese.

«Con questo appuntamento entriamo nel vivo dei festeggiamenti per i 50 anni del parco faunistico ZooSafari di Fasano – dice il sindaco Francesco Zaccaria – uno dei luoghi più apprezzati e visitati della nostra città e della Puglia tutta. Vivremo, insieme, sei mesi di eventi suggestivi che e proprio lo zoo, con il suo delfinario, sarà la location di questo primo evento, tra musica, danza, nuoto sincronizzato e fuochi barocchi».

«Con questo primo evento diamo inizio – dice l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Galeota – ad una serie di appuntamenti che ci vedranno celebrare ed omaggiare i 50 anni dello ZooSafari, una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio, uno dei simboli identitari della nostra città, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale per il parco faunistico tra i più importanti d’Europa, e lo facciamo con un evento che mette insieme arte, cultura e musica. Un evento rivolto soprattutto ai bambini (infatti l’ingresso per i più piccoli è gratuito), che ha una valenza sociale particolarmente importante, di cui siamo molto orgogliosi, in quanto l’incasso sarà interamente devoluto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Puglia»

Le note della celebre composizione di Camille Saint-Saëns, dal titolo “Il Carnevale degli Animali”, risuoneranno nell’arena del Delfinario dello ZooSafari, grazie alla maestria del pianista e compositore Benedetto Boccuzzi. Danza, nuoto sincronizzato e fuochi barocchi accompagneranno l’esibizione di musica classica in un mix originale di luci e arti performative. Le creature animali della composizione di Camille Saint-Saëns prenderanno vita nelle performance, ideate dai coreografi Anna Manes e Nicola Simonetti, dei ballerini Francesco Daniele Costa, Azzurra Schena e della Compagnia “Creatura Dance Research”: Luciana Parisi, Fernanda Urgese, Antonella Perruni, Leonardo Urgese e Nicola Simonetti.

La voce narrante dell’attore Marco Bellocchio, i costumi di Annalisa Milanese e le esibizioni delle nuotatrici Elena Greco, Giorgia Massarelli, Melissa Pentrelli, coreografate da Antonella Angelini, Delia Di Bari e Claudia Liso, faranno da cornice alle sequenze musicali de “Il Carnevale degli Animali” animando il Delfinario dello Zoosafari.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Puglia, partner del progetto insieme all’Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria, al Fablab Bitonto, alla Fondazione Orizzonti Futuri Onlus e alla Fondazione Nikolaos.