Carrisiland Acquapark, ingressi a prezzi scontati per la riapertura 2021

Dopo lo stop forzato del 2020, Carrisiland, l'acquapark più grande del Salento vi aspetta per vivere insieme un'estate fantastica!

Per una giornata di relax in famiglia o per divertirsi con gli amici, Carrisiland è il posto perfetto ed anche quest'anno ha pensato ad una speciale convenzione per tutti i lettori di BrindisiReport!



Un numero limitato di ingressi scontati del 30% per festeggiare la riapertura e la stagione estiva 2021 con l'offerta presente su ShopToday.

L’acquapark comprende l’accesso alle attrazioni di Isla Encantada, Isla Dorada e Isla Natascia. Gli ingressi sono validi per adulti e bambini da 6 anni in su, gratuito per bambini da 0-5 anni non compiuti.