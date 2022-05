Carrisiland Acquapark, ingressi a prezzi scontati per la riapertura 2022

CELLINO SAN MARCO - Carrisiland è il posto perfetto per vivere una giornata di relax in famiglia o per divertirsi con gli amici; ed anche quest'anno ha pensato ad una convenzione per tutti i lettori di BrindisiReport.

L'acquapark più grande del sud Italia, infatti, offre la possibilità di accedere alla struttura con ingressi a prezzi speciali. Sono comprese anche le attrazioni di Isla Encantada, Isla Dorada e Isla Natascia.

I "ticket speciali" sono validi per adulti e bambini da 6 anni in su, gratuiti per bambini da 0-5 anni non compiuti.

Come attivare gli sconti

E' necessario cliccare qui per accedere al sito di Shop Today, selezionare il numero di biglietti da acquistare e proseguire con le operazioni indicate.

A questo punto si riceverà un'email contenente il voucher, da stampare o preservare per l'utilizzo. Dovrà essere mostrato in formato cartaceo o digitale prima dell'accesso al parco.

Qual è il periodo di validità

Usufruire degli sconti sarà possibile dal 1 giugno al 18 settembre 2022. Sono da escludere, però, le seguenti date:

- 19/06/22

- 26/06/22

- 03/07/22

- 10/07/22

- 17/07/22

- 24/07/22

- 31/07/22

- dal 07/08/22 al 28/08/22

- 04/09/22

Informazioni su Carrisiland

Carrisiland Acquapark è composto da 7 mega piscine e lagune caraibiche (circa 25.000 mq di specchio d’acqua). Offre oltre 3 Km di acquascivoli e altre varie attrazioni tra cui: 25.000 mq di piscine caraibiche, 200.000 mq di piazzette con lettini, prati e piscine, 3 Km circa di acqua scivoli, Terrazze solarium, Rocce (tecnica americana) con cascate, Idromassaggio, Maxi multipista, Castello magico con acquascivoli, Galeone dei pirati “La perla dei Caraibi”, Laguna con onde più grande d’Italia, Toboga, Multipista, Acquatube, Sliding Hill, Scivoli per bambini e tanto altro.

Particolare è la laguna con onde (la più grande d’Italia) con la sua cascata caraibica dove impera il Galeone dei Pirati, punto di riferimento di tutto il parco acquatico, per vivere un sogno caraibico con atmosfera piratesca.