Causa covid rinviato il concerto di Nada. Verrà inserito nel calendario degli eventi estivi

OSTUNI - Il concerto "Nada duo" di Nada con Andrea Mucciarelli, in programma al Teatro Palazzo Roma di Ostuni il 4 maggio, è annullato causa Covid.

Lo spettacolo verrà riprogrammato in data di prossima comunicazione durante l'Estate Ostunese 2022. Gli spettatori in possesso dei biglietti della data annullata possono chiedere il rimborso presso il Teatro Palazzo Roma. Il botteghino del Teatro Palazzo Roma è aperto nei seguenti giorni e orari: tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 18 alle 21. Per maggiori informazioni: tel. 0831-1771087 / info@palazzoromaostuni.com