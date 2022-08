"Ceglie: borgo del gusto", non solo accoglienza ma tante proposte

CEGLIE MESSAPICA - L’info-Point turistico di Ceglie Messapica, potenzia la sua offerta con l’ampliamento della fascia oraria di apertura al pubblico, dal giovedì alla domenica, infatti, rispetta l’orario continuato dalle 9:00 alle 23:00 grazie al sostegno di Puglia Promozione che ogni anno promuove progetti finalizzati alla qualificazione degli infopoint turistici appartenenti alla rete regionale.

Non solo accoglienza ma tante proposte per vivere la città e promuovere le eccellenze gastronomiche di cui la cittadina di Ceglie è particolarmente nota. “Ceglie: borgo del gusto” è il ricco calendario di appuntamenti gratuiti che mirano alla conoscenza del territorio naturalistico circostante l’abitato di Ceglie prevendendo attività di trekking, cicloturismo e degustazioni.

Tra le peculiarità del territorio emergono presenze di specchie, fogge, antichi percorsi legati alla transumanza, masserie, trulli e distese di oliveti secolari tutti inclusi nei percorsi studiati che verranno svolti ogni giovedì del mese di agosto e settembre.

“Tutte le attività sono pensate per favorire la conoscenza e l’utilizzo della mobilità lenta e sostenibile” dichiara l’Assessore alla Cultura,Antonello Laveneziana, “uno dei cardini delle azioni locali previste dal Comune in quanto Ceglie Messapica è riconfermato per l’anno in corso, nella prestigiosa lista dei 'Comuni Ciclabili' della Fiab-Federazione italiana ambiente e bicicletta, che premia le più valide politiche di mobilità sostenibile esistenti nella penisola.”

Il calendario delle attività di animazione on-site prevende un totale di 16 appuntamenti gratuiti, con prenotazione obbligatoria e partenza dall’ufficio informazioni turistiche. La prenotazione è disponibile attraverso il portale turistico Destinazionepuglia.it gestito dalla ditta Apulia Culture affidataria dell’intero progetto.

Si parte giovedì 4 agosto alle ore 19:00 con La via delle Fontane, un trekking urbano per celebrare quello strumento prezioso, che trasporta linfa vitale: le fontane. Acqua che scorre, che percorre centinaia di chilometri e che, in maniera capillare, raggiunge angoli e viuzze del nostro paese. E' previsto l'attraversamento a passo lento delle vie del borgo raccontando e "degustando" ad ogni fontana, l'acqua celebrando così l'elemento prezioso. Un pretesto per raccontare il territorio e i quartieri che animano il borgo messapico al termine del quale ci sarà una degustazione di prodotti tradizionali.