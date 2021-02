Al via il Carnevale virtuale con il premio alla maschera più bella

CEGLIE MESSAPICA - In tempo di emergenza sanitaria legato al Covid, anche, il Carnevale sarà diverso dal solito maa per piccoli e grandi sarà, ugualmente, una festa in maschera e divertimento. E proprio pensando a loro che la Pro Loco di Ceglie Messapica, diretta da Cristina Elia, e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha pensato ad una festa virtuale: l'appuntamento è alle ore 16 con una diretta facebook sulla pagina "Carnevale 2021 Ceglie Messapica" dove sarà possibile, anche, partecipare al contest per la maschera più bella. Le tre foto che otterranno più like nella prossima settimana, riceveranno una stampa della foto.

"Come Pro Loco - spiega Cristina Elia - ci occupiamo da anni di questa allegra e gioiosa manifestazione pertanto abbiamo pensato che, seppure virtualmente, possiamo festeggiare insieme come abbiamo sempre fatto. Ci auguriamo di vedere tante foto di famiglie, coppie, bambini, amici, ricette, maschere e per un attimo distrarci e non pensare alla situazione che stiamo vivendo". E visto che non potranno esserci le consuete e tradizionali feste in piazza, questa proposta, facilmente accessibile, può essere una divertente alternativa.