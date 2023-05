Ceglie Messapica, un concorso musicale avvicinerà giovani artisti da tutta Italia

CEGLIE MESSAPICA - Nella splendida cornice del Castello Ducale, si svolgerà dall'8 al 11 maggio la prima edizione del concorso internazionale musicale “Giovani Musicisti” organizzato dall'associazione musicale-culturale Giovani Musicisti “Antonietta Amico” sotto la direzione artistica di Giuseppe Marseglia.

La manifestazione - in partenariato con la Scuola di Musica 33art di Oria, con la collaborazione del Rotary Club Ceglie Messapica Terra dei Messapi, il Rotaract Club Ceglie Messapica, con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, della Regione Puglia, del Conservatorio di Lecce ''Tito Schipa'' e il Conservatorio di Monopoli ''Nino Rota'' - vedrà per quattro giorni l’avvicendarsi di giovani musicisti di tutte le fasce d’età (dai 7 ai 35 anni) sia in veste solistica sia in formazione da camera che orchestrale (fino a 80 elementi).

La prima edizione è stata accolta con favore da ragazzi provenienti da diverse parti della penisola. Più significativa la partecipazione di giovani e giovanissimi musicisti provenienti dalle scuole della provincia di Brindisi: Mesagne, Ceglie Messapica, Ostuni, Fasano, San Vito dei Normanni, Cisternino, Villa Castelli, San Michele Salentino, Brindisi, Francavilla Fontana, Oria.

Non mancano rappresentanze di giovani musicisti provenienti da: Noci (Ba), Giardini Naxos (Me), Monterosso Calabro (Vv), Forlì, Matera, Gioiosa Marea (Me), Messina, Lecce, Bitonto (Ba).