Cripte, grotte e ritrovamenti: focus sulla Ceglie carsica

CEGLIE MESSAPICA - Continuano gli appuntamenti di approfondimento all'interno del cartellone culturale "Ceglie in bianco e nero - com’era, com’è, come la vorremmo”, organizzati da Carlo Leo presso Calce - Spazio indefinito. Domani, sabato 10 dicembre 2022, alle ore 18 si parlerà della Ceglie carsica con Eugenio Casavola, ispettore onorario Soprintendenza dei beni archeologici e Vito Amico, dell'associazione Speleocem Ceglie.

Eugenio Casavola è figura di spicco della speleologia pugliese, geologo e docente ordinario di Fisica in pensione. E’ stato consulente di Fisica terrestre all’Università di Lecce, esperto paleontologo, ed oggi riveste l’incarico di ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica di Taranto. Fondatore e direttore di “Archeo Gruppo Speleologico Franco Anelli” di Taranto nonchè autore di numerose pubblicazioni sulle faune preistoriche.

Vito Amico, guida speleologica, vanta un’esperienza più che trentennale nel settore. Negli anni ha scoperto e accatastato numerose cavità ipogee del territorio cegliese. Scopritore di numerosi particolari come il trullo in selce, l’ittiolite in località donna Lucrezia, l’antica ubicazione di diverse torri aragonesi attorno al centro medievale di Ceglie e tanto altro ancora. In ultimo ha spesso collaborato come guida con troupe televisive, dalla Rai a Discovery Channel.

Il dialogo con gli ospiti avrà un taglio speleologico culturale e verterà sulla Ceglie quale polo paleontologico, preistorico quaternario per far cenno anche su specchie e paretoni, cripte medievali, grotte del territorio e loro valorizzazione, ritrovamenti litici e industriali preistorici. La mostra fotografica è curata da Domenico Biondi e Vincenzo Suma.