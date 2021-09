Alessandra Macchitella e Gene Gnocchi chiudono la seconda edizione di “Una Valle di Libri”

Doppio appuntamento domani, sabato 4 settembre, a Ceglie Messapica in largo Ognissanti. Inizio ore 20.30

CEGLIE MESSAPICA - Arriva al suo atto finale la rassegna letteraria “Una Valle di Libri” ideata da Flavio Cellie con il supporto e la produzione della New Music Promotion, della testata giornalistica Glocalmedia.info e del Comune di Ceglie Messapica. Per l’ultimo appuntamento in largo Ognissanti arrivano il mattatore Gene Gnocchi con il libro edito da Solferino “Il Gusto Puffo”. Gnocchi dialogherà con il giornalista Antonio Celeste, appuntamento alle ore 21.

Alle 20.30 il nostro Fabrizio Monopoli disquisirà con la scrittrice pugliese Alessandra Macchitella che presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “La Lista”. “Chiudiamo con la satira politica la seconda edizione del nostro festival letterario – ha sottolineato il direttore artistico Flavio Cellie – siamo soddisfatti della riuscita dell’evento, adesso ci concentreremo sulle prossime iniziative culturali che molto probabilmente cercheremo di portare nei teatri dei Comuni della Valle d’Itria, il ringraziamento più grande va al Comune di Ceglie e agli sponsor che ci hanno sostenuto”.