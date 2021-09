L'oro nero di Taranto, la mitilicoltura tra resilienza e tradizione

15 euro in beneficenza

CEGLIE MESSAPICA - Sarà presentato domani, giovedì 16 settembre, alle ore 20:30 presso Calce-Spazio indefinito in piazza Vecchia, cuore del borgo antico di Ceglie Messapica, il volume "Oro Nero" di Pamela Barba, fotografa indipendente di Ceglie Messapica 56 pagine di narrazione dedicata alla coltivazione dei mitili nel Mar Piccolo di Taranto e scandita da fotografie e testi. I testi sono stati curati da Pamela Barba mentre la presentazione è a cura di Pio Tarantini. Il libro è distribuito da Libreria Internazionale Ulrico Hoepli - Milano.

La fotografa entra nella vita degli allevatori di “cozze nere” accompagnandoli nei diversi passaggi del loro complesso e duro lavoro. Pamela Barba ne descrive modi, tempi, luoghi, emozioni e speranze. Un racconto da cui emergono gli elementi unici della tradizione tarantina e, inoltre, osservazioni riguardo la situazione socio-ambientale del Mar Piccolo. Dialoga con l'autrice Alessandro capurso, de lo Stato Sociale della Fotografia, porterà la sua testimonianza come mitilicoltore decano, Mimmo D'Andria.

La serata si concluderà con una degustazione di piatti (a sorpresa) a base di cozza tarantina con due chef speciali, Vinod Sokar (Al Fornello da Ricci) e Filomena Silibello (Angolo Food). E' richiesto un contributo partecipativo di 15 euro che sarà devoluto in beneficenza alla cura dei tumori pediatrici. La presentazione è organizzata in collaborazione con Lo Stato Sociale della Fotografia e la società cooperativa Santa Rita Sant'Egidio. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per info e prenotazioni: Salvatore Nigro 338.9461912.

Della stessa autrice sono in fase di pubblicazione: il reportage "Quartiere Tamburi" in collaborazione con Alessandro Capurso e il reportage "Xylella fastidiosa subspecie Pauca" in collaborazione con Franco Nigro e Fabrizio Suma.







