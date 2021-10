"Ruote nella storia 2021", a Ceglie Messapica in mostra le "signore" dell'automobilismo d'epoca

Prezzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA - “Ruote nella Storia” 2021, il raduno nazionale dedicato ai cultori ed ai possessori di auto d’epoca, promosso da Aci Storico, Ac Brindisi e il Club Astor, farà tappa a Ceglie Messapica il prossimo 31 ottobre, tra via Muri e il belvedere Monterrone. A sfilare nella città dell'arte e della gastronomia, oltre 100 modelli che rappresenteranno la storia e l'evoluzione dei veicoli nel tempo, che potranno essere ammirati da appassionati e curiosi: l’Alfa Giulietta spider, le Lancia Flavia, Flaminia e Fulvia, la mitica Fiat ‘500, le Porsche 911, Ferrari e Jaguar.

Il programma

Il programma inizierà con il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti in via Muri e belvedere Monterrone (ore 8:30), e proseguirà con la visita alla Med Cooking School, il castello Ducale e il Museo Archeologico e di Arte Contemporanea. Alle 12 le auto partiranno in corteo con un itinerario che prevede il passaggio attraverso le vie principali della città. L’appuntamento si concluderà con il pranzo presso il ristorante dell'hotel "Madonna delle Grazie".