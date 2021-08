Danza, lettura e poesia, di scena la terza edizione di Corpus/Corpi

Questa sera (giovedì 12 agosto) alle ore 21 sul palco in piazza Sant'Antonio a Ceglie Messapica, danzeranno nove ballerini, quasi tutti pugliesi

CEGLIE MESSAPICA - Andrà in scena questa sera, giovedì 12 agosto alle ore 21, in piazza Sant’Antonio a Ceglie Messapica, la terza edizione di Corpus/Corpi, con il “Gala dei Corpi”, una serata tra danza, letture e poesie, a cura di Francesco Moro, ballerino del Balletto di Roma, sostenuto dal Comune di Ceglie Messapica. Intento principale del progetto è quello di portare sul palcoscenico le sensibilità artistiche e le varie esperienze dei performers, in una commistione di stili e generi artistici.

A danzare saranno nove ballerini, quasi tutti pugliesi, provenienti da diversi ambienti professionali, ma accomunati dalla necessità di ripartenza, in seguito alle chiusure dei teatri: Francesco Moro, Francesco Biasi, Giulia Sardelli, Paolo Barbonaglia, Azzurra Schena, Giulia Strambini, Veronica Lillo, Giusy Cirillo e Martina Di Giulio. Tra le coreografie ideate dai giovani ballerini pugliesi, spiccheranno anche dei pezzi di repertorio dei coreografi di fama internazionale Fabrizio Monteverde, Davide Bombana, Valerio Longo e Diana Florindi. Ad accompagnare le danze ci sarà la voce di Gianmarco Cro, attore e regista campano, che vanta collaborazioni importanti, tra cui quella con Vincenzo Salemme.