Cellino, tutto pronto per la festa patronale e la "fera te lu cappottu": il programma

CELLINO SAN MARCO - Cellino San Marco si prepara per vivere i festeggiamenti civili e religiosi per la compatrona Santa Caterina d'Alessandria che ricorre sabato 25 novembre. In programma tre giorni di festeggiamenti tra riti civili e religiosi. La parrocchia Santi Marco e Caterina, il Comitato feste patronali, la Proloco, con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco, invitano la cittadinanza a vivere questi giorni di festa.

"Le feste patronali sono, da sempre, momento di forte identificazione per tutta la comunità". Si legge in una nota. "Il 25 novembre è una data da non dimenticare: è la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa giornata è stata scelta dall'Assemblea generale dell'Onu che ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste a Bogotà nel 1981 in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal. Queste, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni, furono torturate e uccise da agenti del Servizio di informazione militare mentre si recavano a trovare i loro mariti in prigione. Pensando quindi alla storia del martirio di Caterina, è impossibile non vedere dei legami con la giornata contro la violenza sulle donne, perché lei stessa fu vittima di tale crudele violenza da parte dell'uomo che aveva rifiutato di sposare".

Il programma completo

Venerdì 24 novembre. Santa Messa solenne alle ore 17.30 Presieduta da Don Franco Pellegrino, Vicario generale della diocesi di Brindisi.

A seguire processione per le vie del paese, con sosta per spettacolo pirotecnico in via Martiri Fosse Ardeatine. Subito dopo la processione, alle 19:30, sul Sagrato della Chiesa, ci sarà “Danza per lei”, in memoria delle vittime di femminicidio, un momento a cura delle scuole di danza “Dance for you Academy” e “Danza è vita”, con la collaborazione del Cerchio delle Idee e dell’Istituto Comprensivo “Manzoni - Alighieri”.

Sabato 25 novembre. Solennità di Santa Caterina, santa messa al mattino alle ore 9. Dopo la liturgia delle ore 9, in prossimità della chiesa, l'associazione di Protezione civile "Un cuore Per Tutti", insieme alle autorità del paese e del servizio di Protezione civile provinciale e regionale, inaugurerà il carrello logistico e il nuovo mezzo antincendio che l'associazione ha ricevuto grazie al servizio svolto in tutti questi anni sul territorio locale e nazionale. Santa messa ore 18 nei primi vespri della Solennità di Cristo Re, presieduta da don Mimmo Macilletti.

Domenica 26 novembre. In mattinata si svolgerà "La fera te lu cappottu". Fiera storica e delle tradizioni che si terrà su piazzale Padre Pio. Dalle ore 18.30 presso la sede dell’ex-municipio di Piazza Aldo Moro, in scena “Il femminile sognato”, "Ti Amo da...Vivere", una mostra personale di pittura organizzata da Kelainos con le opere di Mimmo Francone. Presenteranno le opere Maria Carmela Arsieni e Antonio Rizzello, con testimonianze e riflessioni a cura di Doriana Presta.