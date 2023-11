Anche a Brindisi si festeggia il "Thanksgiving": lotteria a sostegno di 150 famiglie

La festività del ‘Thanksgiving’, un pilastro della cultura americana, è simbolo di gratitudine e condivisione, celebrata originariamente per ringraziare del raccolto e delle benedizioni dell'anno. A Brindisi, diventa un'occasione per riconoscere la ricchezza e la varietà della comunità internazionale e l'influenza di tale comunità nella vita cittadina. Organizzato con spirito puramente filantropico e su base volontaria da "Brindisi at 1st Sight", questo evento mira a connettere gli espatriati, il personale delle Nazioni Unite, le loro famiglie e la città, promuovendo Brindisi come una città di pace e un hub accogliente e inclusivo per i visitatori.

L’evento avrà luogo giovedì 23 novembre dalle ore 18:00 presso il Betty Bar e Ristorante, un luogo ideale per scambi culturali e sociali. Durante la serata, si terrà una lotteria con premi offerti da alcuni supporter locali (tra cui Otri del Salento, Gruit Birrificio, Apulia Multiadventure, Amy’s Kitchen Takeover, Dolci Creazioni, Ruben Ar Training Lab, Nbb Happy Casa Brindisi).

I proventi della lotteria saranno devoluti a Brindisi Tabernacle, un'organizzazione senza scopo di lucro, che ogni giorno offre sostegno a oltre 150 famiglie bisognose. Brindisi Tabernacle inoltre organizza corsi bilingue di lingua, arte, musica, teatro e gospel in quattro sedi nel cuore di Brindisi.

Programma

18:00 - 19:00: Expat Fair: Incontro e socializzazione con aziende locali che offrono servizi richiesti dalla comunità internazionale, tra cui ‘PSE Problem Solving for Expats’, contabilità internazionale, investimenti immobiliari e specialisti di alloggi.

19:00 - 21:00: Cena del Ringraziamento, con opzioni vegetariane disponibili.

I biglietti per la cena, ora esauriti, erano in vendita fino al 15 novembre.