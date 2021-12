“Le cene imperdibili” al ristorante sociale Xfood: appuntamento con lo chef Salvatore Carlucci

SAN VITO DEI NORMANNI - Prosegue martedì 21 dicembre, l’edizione invernale della rassegna gastronomica “Le cene imperdibili”, del ristorante sociale XFood, a San Vito dei Normanni. Ospite della serata Salvatore Carlucci, già noto per essere stato lo chef del ristorante “La barca”, nella marina di Pulsano, e del “Canneto”, a Leporano.

Dopo aver maturato diverse esperienze, in Italia e all’estero, Salvatore Carlucci, torna in Puglia per raccontare, attraverso la sua arte culinaria, i sapori e la tecnica della cucina internazionale, sfruttando al meglio le materie prime locali, esaltandone abilmente le originali caratteristiche e conservandone l’essenza autoctona.

XFood, noto esempio di imprenditoria sociale nella ristorazione, che ha consentito l’integrazione lavorativa e sociale di persone con disabilità, aprirà le porte della sua cucina, a Salvatore Carlucci, che metterà la propria esperienza a disposizione dei ragazzi dello staff, offrendo loro un’occasione di formazione e crescita professionale.

Da non perdere, dunque, questo appuntamento culinario d’autore, organizzato dal ristorante sociale XFood, di San Vito dei Normanni, che vedrà impegnata una importante firma del panorama d’eccellenza della cucina italiana.