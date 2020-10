“Cento storie – Osservazioni e casi medici” il libro tradotto di Epifanio Ferdinando

MESAGNE - Sabato 10 ottobre, alle ore 18 nell’Auditorium del Castello di Mesagne, si terrà la presentazione del libro “Centum Historiae seu Observationes et Casus medici”, scritto in latino da Epifanio Ferdinando nel 1621.

La traduzione in italiano dell’intera opera è stata completata dal dottor Amedeo Elio Distante, che nel corso dell’iniziativa ne illustrerà i contenuti. Medico chirurgo e pediatra, da sempre appassionato di storia della medicina, è il direttore dell’Unità di Ricerca Storia della Medicina e della Storia loco-regionale dell’ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo). Distante ha collaborato per molti anni con la preside Maria Luisa Portulano, scomparsa nel 2017, alla traduzione delle opere del medico e filosofo mesagnese, Epifanio Ferdinando, vissuto tra il 1569 e il 1638, figura tra le più apprezzate nella Puglia di inizio Seicento.

Interverranno per i saluti il sindaco della città, Toni Matarrelli, il professor Giuseppe Armocida, presidente onorario della Società Italiana di Storia della Medicina, il professor Alessandro Distante, presidente dell’ISBEM ed il dott. Stefano Lagravinese, direttore scientifico e amministratore unico di ClinOpsHub – Contract Research Organization.

L’opera è una raccolta eterogenea di casi clinici dedicata a Giulia Farnese, Marchesa di Mesagne della quale l’autore fu medico di famiglia e amico. Pubblicata a spese dell’Università di Padova, i casi in essa trattati comprendono patologie cerebrali quali la perdita della memoria, l’epilessia, l’apoplessia nonché malattie psichiatriche come la depressione, la mania ed il delirio; le malattie infettive la varicella, il morbillo, il morbo gallico (sifilide), l'antrace (carbonchio) ed altre patologie indicate col nome di “febbri”, al tempo considerate malattie e non come sintomi; tra le malattie metaboliche descritte, il diabete, la gotta, l’obesità e la magrezza. Vengono descritti anche la cataratta, l’asma, la pleurite, lo scirro mammario, le coliche renali, l’ipertrofia prostatica, l’aborto, il parto “agrippino” ed altre ancora.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Mesagne, patrocinata dalla Regione Puglia e sponsorizzata dalla società “ClinOpsHub - Contract Research Organization”. L’ingresso è libero, garantito nei limiti e con le modalità previste dalla normativa anticovid. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming dal giornale on-line Qui Mesagne. Il volume potrà essere acquistato durante la presentazione, sul sito www.s4m-edizioni.it e sul sito www.eliodistante.it.