Mostra e rappresentazione teatrale: a Ceglie si celebra l’integrazione

L’Ati tra la Cooperativa sociale Ferrante Aporti e la Cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro, ente attuatore del progetto Sai - Msna n. 1736, promosso dal Consorzio Ambito Territoriale Br3 di Francavilla Fontana e finanziato dal Ministero dell’Interno, organizza un evento volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle questioni dell’integrazione e inclusione sociale degli immigrati. L’iniziativa si svolgerà domani (venerdì 21 giugno) in via Vittorio Maggiore 46, a Ceglie Messapica, dalle ore 19.

In occasione si celebra l’approvazione del 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Quest’anno l’evento si svolgerà in collaborazione con il progetto n.651 di Arnesano (Lecce), rifugiati con vulnerabilità.

Scopo dell’evento è far conoscere e rafforzare i percorsi di accoglienza integrata, realizzati nell’ambito del Sai, anche a quegli enti locali che non fanno ancora parte della rete. Durante l’evento ci sarà la possibilità di poter assistere ad una mostra fotografica, a rappresentanza delle attività ludico-ricreative che i ragazzi svolgono sul territorio di Ceglie Messapica.

L’evento si concluderà con una rappresentazione teatrale dei beneficiari, intitolata “Il Viaggio”. In seguito ci sarà una degustazione di piatti tipici dei loro paesi di origine, preparati dai beneficiari del progetto.