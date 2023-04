Una ciclopasseggiata per le vie del paese per promuovere l'uso della bici

SAN VITO DEI NORMANNI - La Asd Team “Li Scigghiati” di San Vito dei Normanni organizza, per domenica 7 maggio, la ciclo passeggiata "bicincittà - diritto alla mobilità”. Il raduno è fissato per le ore 9 in Piazza Leonardo Leo e si snoderà su un percorso di circa 10km, per le principali vie di San Vito e zone rurali. L’invito a partecipare è aperto all’intera cittadinanza.

"Questa classica pedalata del maggio Uisp quest'anno riporta al centro del dibattito il diritto alla mobilità, una mobilità dolce, sostenibile, che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi dove vivono, respirano". "Come associazione - aggiunge il vice presidente Francesco Nigro - ci auguriamo di promuovere l'utilizzo della bici come strumento sempre più diffuso ed alternativo alla locomozione nelle città che diventano sempre più caotiche, cercando di sensibilizzare l'utilizzo di questo mezzo per la sostenibilità ed il turismo".