Al cinema Impero un weekend in America Latina

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Il prossimo 26 e 27 febbraio alle 18 e alle 20 sarà trasmesso il film “America Latina”.

Presentato alla 78° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il thriller psicologico racconta la storia di un uomo apparentemente appagato dallo status raggiunto nella sua vita, che dovrà fare i conti con le proprie paure e ossessioni. Massimo Sisti (Elio Germano) è un dentista di Latina molto apprezzato dai colleghi e dai pazienti: ha una bella famiglia, una moglie e due figlie, e una grande villa. Un giorno come tanti, Massimo scende in cantina per sbrigare alcune faccende ma da quel momento la tranquillità e la felicità che avevano caratterizzato la vita del protagonista saranno soppiantate dall’assurdo.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i-W8UmvT4HQ&feature=emb_title

